Labbra secche: ecco come prendersene cura

Le labbra secche sono un problema comune a molte persone. Il viso, al pari delle mani, è una parte del corpo sempre molto esposta alle intemperie. Vento, freddo o aria secca possono infatti provocare dolorose screpolature o piccoli spacchi. Mai trascurarsi, la salute passa anche per la bocca. Bisogna dunque prendersene cura.

Labbra secche: gli errori

Sono tanti gli errori che commettiamo ogni giorno: a rivelarlo è stata la rivista americana Reader’s Digest che ha pubblicato una piccola guida facendo luce su tutti quei comportamenti sbagliati che andrebbero evitati al fine di sfoggiare labbra a prova di bacio. D’altronde si sa, prevenire è meglio che curare. “Le labbra sono particolarmente sensibili perché la pelle che le ricopre è molto sottile. A differenza di altre zone, non hanno ghiandole sebacee e tendono a seccarsi con facilità” – ha rivelato Sam Rizk, chirurgo plastico di New York.

Mai leccarsi le labbra

Può sembrare un controsenso ma, in realtà, bagnare le labbra non fa altro che asciugarle. “La saliva contiene enzimi che seccano e irritano la pelle delle labbra” – spiega Neil Sadick, fondatore e direttore dell’omonimo centro di dermatologia a New York. Basta con le cattive abitudini. E’ cosa buona e giusta munirsi di un balsamo per le labbra e idratarle ogni volta che si sente il bisogno di proteggerle e ammorbidirle.

Disidratazione ad alta quota

In aereo, durante i voli a lunga percorrenza, per evitare la disidratazione vale la pena applicare più volte un burro di cacao e bere abbondanti quantità di acqua. Bisogna idratarsi bene, tanto dall’interno quanto dall’esterno.

Via libera al rossetto

Sì ai trucchi ma occhio a non utilizzare prodotti di scarsa qualità o troppo aggressivi. Che dire del rossetto? “Prima di applicare il primo strato, utilizzare un balsamo idratante come ad esempio il Carmex original Stick” – suggerisce il Dott Sadick.

Dentifricio, un possibile nemico

Sì, lavarsi i denti è di fondamentale importanza per l’igiene orale ma occhio alla scelta del dentifricio. Secondo il dermatologo americano Gervaise Gerstner bisognerebbe assicurarsi che il prodotto scelto non risulti irritante a contatto con le labbra. In caso di fastidio bisogna cambiare scelta sperimentando un’altra marca tenendo sotto controllo gli ingredienti.

Balsamo per le labbra: quale scegliere

Il balsamo per le labbra non dovrebbe causare problemi di prurito o gonfiori. L’American Academy of Dermatology consiglia di scegliere con cura il giusto prodotto. “Evitate balsami per labbra che contengono ingredienti come profumi artificiali. E’ bene invece assicurarsi che siano presenti idratanti come burro di cacao o la farina di avena colloidale” – precisa il Dr. Sadick.

Acqua calda? Meglio tiepida

“L’acqua calda può danneggiare quella sottile pellicola oleosa presente sulle labbra. Se questo film protettivo viene meno, la bocca rimane indifesa“- fa notare il Dott Sadick. Sarebbe dunque bene optare per l’acqua tiepida.

Mai dimenticare la protezione solare

“Uno dei più grandi errori è quello di non proteggere le labbra dai raggi UV” – fa notare il Dott Rizk. Per mantenere le labbra sane bisogna quindi utilizzare prodotti con un fattore di protezione solare (SPF) almeno 30.



Attenzione alla respirazione

Avere le labbra secche può dipendere anche dalla respirazione. Chi respira con la bocca ne sa qualcosa. “Utilizzare una soluzione fisiologica spray nasale per mantenere i passaggi nasali puliti e dormire con un buon umidificatore per ridurre la secchezza in aria” – rivela il Dott Rizk.

Riscaldamento

Il riscaldamento, durante l’inverno, porta le labbra a seccarsi, soprattutto quando si dorme a temperature esagerate. “Durante la beauty routine serale sarebbe bene assicurarsi di applicare una quantità generosa di balsamo per le labbra ” – suggerisce il Dr. Sadick.