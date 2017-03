Turandot – Tutto il “glam” della settimana

Arriva la “Turandot” pop a Roma.

Ricchissimo parterre di vip per applaudire il ritorno di Lorella Cuccarini al Teatro Brancaccio di Roma. Dopo il successo di Rapunzel, la bionda showgirl interpreta La regina di ghiaccio, ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la Turandot di Giacomo Puccini. A “sfilare” in occasione della mondanissima premiere, Amii Stewart, Carolina Rey, Christian De Sica e Marco Del Vecchio. Presenti anche Serena Rossi con il compagno Davide Devenuto, e Nathalie Caldonazzo con il fidanzato Boris. Red carpet anche per Beppe Convertini, Pamela Camassa, Patrizia Pellegrino e Alice Bellagamba. Ma anche per Mirca Viola, Fioretta Mari, Roberta Beta, Alda D’Eusanio e Graziano Scarabicchi.

Uno degli eventi più attesi dell’inverno capitolino.

Tantissime star per il red carpet della Traviata al Teatro dell’Opera a Roma. Presenze internazionali di altissimo livello, come quelle di Kim Kardashian e Kanye West, Keira Knightley e James Righton. E poi ci sono gli italiani Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti. Sfilano anche le bellissime Monica Bellucci, Anna Foglietta, Nicoletta Romanoff. E tanti altri ancora.

Il tarantino Cristiano Cosa, reduce da Amici, in concerto.

E’ lui il protagonista dell’ultima colorata serata di ApeRiver, che riempie il giovedì da Marmo, a Roma. Cristiano è un vero e proprio animale da palcoscenico. Nonostante i suoi 21 anni. Durante la sua esibizione, sale sul palco il maestro Giancarlo Ciminelli. Che esegue un assolo di tromba che impreziosisce l’esibizione di Cristiano. C’è anche la comicità mai scontata di Max Vado, che onora la serata rainbow condotta da Giusva. Tra gli artisti presenti, anche Daniele Coletta e Davide Gobello, Alessia Labate e Jacopo Musolino. Non solo musica ma anche bellezza: quella di Manuel Di Bernardo, appena eletto Il Più Bello d’Italia.

Continua con successo la rassegna jazz romana.

Lunedì 13 marzo, presso il ristorante vegetariano Il Margutta, a Roma, nuovo appuntamento con “‘Round Midnight”, il Margutta Jazz festival, ideato e organizzato dalla titolare Tina Vannini, con la preziosa collaborazione di Ginasky Wop. Protagonista della serata sarà il chitarrista e compositore napoletano Aldo Farias, che si esibirà in trio con Angelo Farias e Pierpaolo Pozzi. Durante il concerto, anche le domande e gli interventi di Dario Salvatori. Gli appuntamenti con la rassegna proseguiranno il 20 marzo con Setak e il 27 con Alteria.